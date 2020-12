Stiri pe aceeasi tema

- Tesla vrea sa profite de creșterea fenomenala a prețului acțiunilor sale, anunțând ca intenționeaza sa vânda noi acțiuni în valoare de 5 miliarde de dolari, anunța CNN.Compania a afirmat ca vânzarile vor avea loc „din când în când” la prețurile…

- ​CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a anunțat ca s-a mutat în Texas, relateaza CNN.Musk a dezvaluit mutarea sa din California în timpul summitului de marți al directorilor de pe Wall Street.Acesta a declarat ca „exista numeroase lucruri care sunt grozave în ceea…

- Elon Musk ii avertizeaza pe angajatii Tesla sa tina sub control cheltuielile, deși capitalizarea companiei a ajuns la un maxim istoric: ”Actiunile noastre se vor prabusi ca un sufleu lovit de un baros!” Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile…

- Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile pentru a obtine in continuare profit trimestrial, chiar daca actiunile sunt tranzactionate la maxime istorice inaintea includerii companiei in indicele S&P 500, relateaza CNBC, potrivit news.ro. Tesla…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- Tesla va chema de pe piata chineza 48.442 de vehicule electrice Model S si Model X fabricate in State Unite, din cauza unor defecțiuni care au fost descoperite. Este vorba despre defecțiuni la suspensiile pe fata si pe spate care ar fi nesigure, transmite CNBC și Agerpres. Rechemarea a fost anuntata…

- Rechemarea a fost anuntata de Administratia Chineza de Stat pentru Reglementarea Pietei. Site-ul chinez Gasgoo, specializat in piata auto, a relatat ca rechemarea include 29.193 de automobile importante Model S si Model X fabricate in perioada 17 septembrie 2013-16 august 2017 si 19.249 de automobile…