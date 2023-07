Avertismentul economiștilor! Creșterea TVA-ului plănuită de Guvern va duce la un nou val de scumpiri Creșterea TVA-ului planuita de Guvern pentru a acoperi gaura la buget va duce la un nou val de scumpiri, declara Adrian Negrescu, analist economic. „Creșterea de TVA care va deveni realitate, pentru ca e cel mai simplu de adus bani la buget, crescand TVA-ul, va duce din pacate la o scumpire a tuturor produselor din economie. Adica la inca un val de inflație, poate nu era de ajuns inflația pe care o avem in momentul de fața și cu care ne-am confruntat pana acum. Vor crește și mai mult prețurile. Asta este realitatea. Creștem taxele și toate acestea, inclusiv creșterea salariului minim, de parca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul economic Adrian Negrescu a declarat intr-o intervenție pentru B1 TV ca creșterea TVA-ului planuita de Guvern pentru a acoperi gaura la buget va duce la un nou val de scumpiri.„Creșterea de TVA care va deveni realitate, pentru ca e cel mai simplu de adus bani la buget, crescand TVA-ul, va…

- Visul romanilor la o locuința accesibila este spulberat de Guvernul de la București. Potrivit playtech.ro , Guvernul dorește desființarea facilitaților fiscale din construcții, respectiv va mari salariul minim din domeniu de la 4000 la 4500 de lei, in timp ce salariul minim in celelalte domenii va ajunge…

- Datele furnizate de platforma imobiliara Storia.ro arata ca vara a adus o scadere a interesului populației pentru cumpararea de apartamente și case. Insa in creștere este interesul pentru inchirierea de locuințe. „In prima luna de vara a anului, interesul pentru vanzarea de locuințe continua sa scada…

- BCE este pe punctul de a incheia ciclul majorarilor de dobanzi, insa dupa aceea le va mentine la un „platou ridicat“ pentru a se asigura ca impactul acestora se resimte in intregime, a declarat Francois Villeroy de Galhau, membru al consiliului guvernator al bancii, potrivit Bloomberg.Creșterea dobanzilor…

- Analiza Media Fact Book 2023 Pastrand un trend ascendent, dar cu mai mica viteza de creștere, piața de media din Romania s-a aliniat schimbarilor macro economice și a atins o valoare neta estimata de 657 de milioane de euro la finalul anului 2022. Creșterea moderata in 2022 de doar 9% fața de 2021 vine…

- Creșterea dobanzilor a redus apetitul romanilor pentru creditele ipotecare, numarul tranzactiilor de apartamente fiind, in primele cinci luni ale anului, in scadere cu aproape 30% la nivelul Bucureștiului și al marilor orașe din Romania, observa consultanții Colliers.Comparativ cu ultimii patru ani,…

- 50% dintre cautarile de apartamente de inchiriat au fost, in luna mai a.c., pentru apartamentele de doua camere, arata o analiza. 32% au cautat garsoniere.Conform unei analize Storia.ro, in luna mai 2023, in cele 10 orașe analizate, care sunt și cele mai efervescente pe piața chiriilor, 50% dintre…

- Strategia nationala privind dezvoltarea pietei de capital din Romania pentru perioada 2023 - 2026 creeaza premisele pentru cresterea finantarii prin intermediul acestei piete, cu efecte pozitive asupra dezvoltarii mediului de afaceri si a economiei nationale, informeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara…