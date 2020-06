Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului de cazuri din ultima saptamana il face pe medicul timisorean Virgil Musta sa creada ca mult discutatul val doi a inceput ”sa loveasca” in anumite parti din tara

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Ludovic Orban, a marturisit ca are emoții in ceea ce privește evoluția epidemiei de coronavirus din Romania dupa masurile de relaxare. Orban spune ca aceste emoții vin din faptul ca unele reguli ar putea sa nu fie respectate, mai ales dupa incidentele care au avut…

- Au trecut trei luni de la primul caz de coronavirus in Romania și numarul cazurilor a ajuns la peste 18.200. De aproape doua saptamani, dupa ieșirea din starea de urgența, masurile restrictive au fost relaxate, putem circula daca purtam masca in spațiile inchise și pastram distanța sociala. Guvernul…

- Este pentru a doua oara in ultima perioada cand, in județul Timiș, se petrece ceva ciudat in privința cazurilor de coronavirus inregistrate de la inceputul epidemiei. Concret, acestea nu au cum sa fie in scadere, ținand cont ca este vorba despre cifra totala, ... The post Situație paradoxala in Timiș:…

- Una dintre explicatii este varsta mai mica a persoanelor infectate: ”Aceasta este una dintre explicații, sunt mai multe explicații. Avem și un anumit flux al pacienților in saloane, in sensul ca nu amestecam pacienții vechi cu pacienții noi, astfel incat cei care așteapta sa se negativeze sa nu se…

- In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale. In plus, un indicator important inregistreaza o scadere: DGS a contabilizat 140 de noi intrari la reanimare fata de sambata, un bilant "care…

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…