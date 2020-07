Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta spune ca pandemia este in crestere si ca situatia din unele spitale este deja grava. „Exista la ora actuala doua Romanii. O Romanie care se distreaza și alta care este ingrijorata și parte din ea sufera in spitalele din țara. Pandemia este in creștere, in fiecare zi doboram un nou…

- Criza fara precedent: cu 420 de cazuri noi si astazi, Romania se indreapta spre cele mai sumbre scenarii. La cele mai mari doua spitale din Bucuresti nu mai sunt locuri libere in sectiile de terapie intensiva, iar in tara pacientii sunt mutati dintr-un judet in altul.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spera ca numarul mare de cazuri de coronavirus din ultimele zile nu reprezinta al doilea val al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru mai "spera sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare",…