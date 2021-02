Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DOLIU in lumea fotbalului albaiulian: Florian Bebe Brumaru, unul dintre cei mai fideli slujitori ai culorilor alb-negre, a incetat din viața Fotbalul din județul Alba a mai pierdut un mare unirist. Dupa pierderea golgheterului Neluțu Popa și decesul lui Mircea Cimpoeș, astazi a trecut…

- Dupa zile intregi cu ger si vreme mohorata, litoralul a fost scaldat in soare, iar vremea frumoasa a scos din case multi localnici. Fie ca au ascultat valurile sau au admirat lebedele, toti ne-au spus ca le era dor de relaxare.

- Specialiștii atrag atenția ca hainele negre sau inchise la culoare, purtate iarna, pun in pericol viața pietonilor. De exemplu, in orașul Galați, o șoferița de 45 de ani a lovit pe trecerea de pietoni un barbat care purta o geaca neagra. L-a vazut prea tarziu din cauza intunericului.”Avem o mare…

- Oamenii de știința au gasit in spațiu posibile "portaluri" in zonele indepartate ale Universului. Acestea pot fi unele gauri negre supermasive in centrul galaxiilor. Despre acest lucru a anunțat revista Monthly Notices of the Royal Society. Oamenii de știința ruși au descoperit ca gaurile negre din…

- Guvernul de la Varșovia ignora criticile venite de la Bruxelles și va continua eforturile de reformare a sistemului de justitie, a declarat vicepremierul Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), intr-un interviu publicat luni de cotidianul polonez Rzeczpospolita,…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au efectuat o perchizitie domiciliara in urma careia au confiscat 8 kg icre negre si mai multe plase de pescuit.

- "Mai bine de 60% dintre angajatii romani care au raspuns unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs cred ca angajatorul lor este mai bine pregatit sa faca fata unei eventuale crize economice decat a fost in 2008. Gradul de ingrijorare privind pierderea locului de munca a inregistrat o usoara…