- Societatea de transport in comun din municipiul Braila, SC Braicar, lanseaza incepand de joi, 21 noiembrie, o aplicatie care va putea fi instalata pe telefonul mobil, prin care calatorii pot afla in timp real timpul de sosire a autobuzelor in statie, durata pana la cea mai apropiata statie si minutul…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor, care a publicat marti raspunsurile, a trimis intrebarile companiilor in cadrul unei investigatii antitrust impotriva celor patru companii, care formeaza obiectul unei lungi liste de investigatii antitrust. Companiile, care mult timp au fost un simbol al dinamismului…

- Politia Romana a venit recent cu un mesaj important pentru romanii care folosesc aplicatia Tinder. Autoritatile ii avertizeaza pe acestia cu privire la pericolele la care se expun.Politia Romana a oferit recent o serie de sfaturi celor care folosesc aplicatia de dating Tinder, care gaseste oameni pe…

- Smartphone-urile a cel putin 100 de jurnalisti, activisti pentru drepturile omului si disidenti politici au fost vizate de un atac cibernetic care a profitat de o vulnerabilitate a aplicatiei WhatsApp, anunta serviciul de mesagerie al Facebook, citat de Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Victimele…

- Huawei pare sa o duca destul de bine din punct de vedere financiar, in ciuda problemelor pe care le are cu guvernul american, informeaza site-ul go4it.ro. Chiar daca de aproape jumatate de an compania nu mai poate lansa telefoane cu servicii Google pre-instalate, Huawei s-a bucurat de vanzari record,…

- Companiile chineze sunt reprezentate foarte mult in lista celor mai periculoase telefoane, reprezentand 8 din primele 16 telefoane, scrie capital.ro. Citeste si Whatsapp nu va mai functiona pe toate telefoanele incepand cu 1 februarie 2020. Verifica lista Smartphone-ul care creeaza…

- Platformele de social media cu sediul în SUA, inclusiv Facebook și WhatsApp, vor fi obligate sa furnizeze mesajele criptate ale utilizatorilor cu poliția britanica, din cauza unui nou acord dintre cele doua națiuni, scrie Bloomberg, citând o sursa apropiata. Acordul, care ar urma sa…