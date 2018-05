Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii intervin, duminica, pentru recuperarea unei turiste surprinse de o avalansa de zapada cu pietre, produsa pe Transfagarasan, în Muntii Fagaras. A fost cerut si ajutorul unui elicopter SMURD.

- Doua masini au fost surprinse de o cadere masiva de pietre, duminica, pe Tranfagarasan, o femeie fiind ranita, transmite News.ro . Avalansa s-a produs in zona Cabanei Caprioara, la aproximativ 3 kilometri de Cota 2000, doua masini fiind blocate. Potrivit sefului Salvamont Arges Ion Sanduloiu, este vorba…

- Traficul rutier va fi inchis temporar, duminica, pe DN10, intre judetele Brasov si Covasna, drum pe care are loc cursa automobilistica "Trofeul Teliu 2018". Astfel, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic la Politiei Rutiere, circulatia rutiera va fi inchisa intre localitatile Teliu…

- •Atragem inca o data atenția ca, pe Transalpina, DN67C, circulația rutiera intre Ranca și Obarșia Lotrului, km. 34 +500m. – km 59+800m. este temporar inchisa pentru toate categoriile de autovehicule. Duminica, 06 mai a.c., pentru prevenirea și combaterea incalcarii normei legale privind interdictia…

- Traficul rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului este deviat, joi, pe Centura Calimanesti, pentru ca pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu se vor efectua lucrari la carosabil, potrivit Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, joi, pana in…

- Tanar impușcat de 6 ori cu un pistol cu bile, in județul Sibiu. Incidentul a avut loc intr-un bloc din Cisnadie și a pornit pe fondul unui conflict provocat de galagie. Victima a fost transportata la spital cu sase plagi prin impuscare, in axila si urechea stanga, doua plagi la bratul stang si alte…

- *La data de 30 martie a.c., in jurul orei 02.00, in municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au depistat un șofer aflat la volanul unei mașini, pe strada Rahovei, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Concret, la testarea alcoolscopica a sibianului in varsta de 19 ani, rezultatul a fost de 0,49…

- Polițiștii secției de Poliție Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea și salvarea unei persoane, care ar fi fost surprinsa de o avalanșa in Cheile Tișiței. Un grup de persoane care se afla in zona a anunțat prin 112 producerea unei avalanșe care ar fi surprins o femeie. Din…