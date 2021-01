Salvamontistii din Prahova lanseaza un avertisment prin care atrag atentia ca exista risc mare de avalanșa in Muntii Bucegi, Baiului si Ciucas. Riscul de avanlanșa de grad 4 este valabil la altitudini de peste 1.800 de metri. „Oricat de pregatiti ati fi sau de ce echipamente performante dispuneti, va rugam sa nu abordati traseele turistice inchise in sezonul de iarna sau vaile de abrupt. Lista traseelor turistice din judetul Prahova care sunt inchise o puteti gasi pe www.salvamontprahova.ro ”, arata Salvamont Prahova, pe Facebook. Meteorologii au anuntat ninsori abundente in zona montana. „Nu…