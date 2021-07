Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA de COD ROȘU de inundații in județul Alba și alte județe, valabil pana la 15.07.2021 ora 24:00. Care sunt zonele vizate ALERTA de COD ROȘU de inundații in județul Alba și alte județe, valabil pana la 15.07.2021 ora 24:00. Care sunt zonele vizate ALERTA de COD ROȘU de inundații in județul Alba…

- MAE: Avertizare cod roșu de inundații in Slovenia Foto: mae.ro RADOR - În Slovenia este în vigoare pâna mâine o avertizare cod roșu de inundații în regiunile vestice, sudice și centrale - a anunțat într-un comunicat Ministerul român de Externe.…

- Hidrologii au actualizat atenționarile de inundații valabile pentru aceasta perioada in Alba și in țara. COD GALBEN: pana luni, 5 iulie, ora 24.00 – pe raurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lapuș (judetul Maramureș) Someșul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul…

- Ploile au adus necazul și pe capul agricultorilor. Țaranii din Lungulețu, zona renumita pentru producția de cartofi, nu pot intra cu utilajele pe camp, la recoltat, pentru ca pamantul este prea moale. Astfel ca producția de anul acesta risca sa fie compromisa.

- Rangerii hunedoreni avertizeaza ca viperele sunt deja foarte prezente in Parcul Național Retezat, astfe lca turiștilor li se atrage atenția sa fie extrem de prudenți daca pleaca in drumeții, pentru ca viperele sunt venioase și ataca, daca se simt amenințate.Turiștilor li se recomanda sa evite suprafețele…

- Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș intervine in aceste zile pentru curațarea rigolelor, in zonele cu risc de inundații. O astfel de zona este rigola dintre strazile Dorin Pavel și strada Alunului. Aceste intervenții s-au dovedit necesare deoarece vegetația și reziduurile blocau scurgerea…

- DJST Alba: Proiectul “TINERI DUPA PANDEMIE”. Intalniri cu tinerii cu scopul de a indentifica problemele cu care se confrunta pe perioada pandemiei Grupul PONT in colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, deruleaza proiectul “TINERI DUPA PANDEMIE”, finanțat prin programul Erasmus. In cadrul…

- Alerta in Romania dupa ultimele zile de caldura extrema. Se pare ca zapada s-a topit brusc și a crescut debitul unui rau important din țara. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert in care li se cere sa se autoevacueze. Situația pare sa se complice in județul Cluj. The post Avertisment de inundații in Romania!…