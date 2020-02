Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…

- Jerome Powell, Presedintele Rezervei Federale a SUA, a avertizat marti ca epidemia cu noul coronavirus ar putea afecta economia mondiala, transmit CNN si Reuters potrivit Agerpres. "Monitorizam cu atentie fenomenul, care ar putea duce la perturbari in China ce se vor raspandi in restul economiei…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei nipone, desi impactul economic va depinde de gradul de extindere si de raspunsurile autoritatilor. Daca epidemia va fi extinsa si prelungita, acest lucru va afecta probabil turismul si activitatile de retail, in urma scaderii sosirilor de…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 800 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP.

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scazut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale sa ia decizii dure, relateaza Wall Street Journal.Izolarea Chinei, pe fondul…

- Epidemia de coronavirus din China ar putea avea grave consecinte economice asupra sectorului turismului mondial daca se permite raspandirea panicii, a avertizat vineri Consiliul Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), informeaza AFP.