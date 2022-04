Stiri pe aceeasi tema

- Medicii sunt in alerta dupa descoperirea primului caz de hepatita misterioasa și in București, și dupa conformarea altor cateva la noi in țara. Cazurile neobișnuite de hepatita s-au raspandit rapid, in ultima vreme, in intreaga lume, doar la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani. A fost confirmat…

- Un numar de 2.008 cereri pentru inscrierea unor elevi si prescolari din Ucraina in unitati de invatamant din Romania, ca audienti, au fost primite pana joi de Ministerul Educației, au precizat oficialii instituției. Peste 1.700 de copii ucraineni au fost deja inscrisi in scoli si gradinite din Romania.…

- Mandatul de reținere emis de procurorii bulgari pe numele Elenei Udrea a fost prelungit cu inca 72 de ore, susțin surse judiciare citate de Antena 3. Potrivit acelorași surse, Udrea va fi prezentata luni in fața instanței, care va trebui sa decida in baza mandatului european de arestare emis de Romania…

- UPDATE Informații contradictorii au aparut, vineri seara, in legatura cu starea de sanatate a lui Traian Basescu. In timp ce surse citate de mai multe publicații informau ca Basescu ar fi internat intr-un spital din Paris, dupa ce ar fi suferit un AVC sau ar fi avut probleme cardiace, alte surse precizau,…

- Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca…

- Radu Tudor, analist militar și realizator de emisiuni la Antena 3, crede ca „nu este posibil un atac in Romania, dar trebuie sa fim vigilenți și sa nu ne culcam pe o ureche”. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Radu Tudor a mai declarat ca țara noastra trebuie sa se gandeasca foarte serios in…

- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Peste 20.000 de cazuri de COVID-19 și 41 de decese au fost raportate luni in Romania, potrivit datelor parțiale anunțate de catre autoritați. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 20.131 cazuri de persoane…