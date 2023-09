Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul legat de reforma sistemului fiscal din Romania și scaderea creșterii economice vine de la cel mai inalt nivel, de la Palatul Cotroceni. Cosmin Marinescu, consilierul prezidențial pe probleme de politici economice și sociale, atenționeaza asupra riscurilor și vulnerabilitaților cu care…

- Proiectul de lege privind unele masuri fiscal -bugetare, pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea, va fi analizat in prima lectura in cadrul sedintei de Guvern care incepe miercuri, la ora 18.30.Conform unui comunicat transmis de Executiv, pe ordinea de zi figureaza si un proiect de…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marți ca pachetul de masuri fiscale prezentat public de Guvern afecteaza electoratul liberal. El a aratat ca ministrul de Finante, Marcel Bolos este de buna credinta dar a fost lasat de Ciolacu in fata tocmai pentru a deconta, el si PNL, parte din masuri. ntrebarea…

- Consilierul prezidențial pe politici economice și sociale, Cosmin Marinescu, a declarat, in cadrul unui eveniment pe teme economice, ca „date fiind masurile fiscal-bugetare avute in vedere, speram sa se adevereasca proiecțiile programului de guvernare actual, care prevede reducerea la 46% a ponderii…

- De la 1 octombrie, ar urma sa intre in vigoare noul pachet de masuri fiscale pregatit de Guvern. Mai inainte, insa, premierul va trebui sa se prezinte la Parlament pentru a-și asuma raspunderea. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat, luni, seara, colegilor sai din PSD forma finala a pachetului de…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Asociația Investitorilor de Real Estate din Romania (AREI) a identificat șase posibile consecințele nefaste asupra a tot ce inseamna piața imobiliara din Romania, daca Guvernul va aplica ceea ce scrie in Ordonanța care modifica Legea nr. 227/2015. AREI a trimis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care…

- Adrian Negrescu: „E un haos și o lipsa de predictibilitate cum nu am mai vazut in ultimii 20 de ani in Romania” George Lupu (www.b1tv.ro) In urma valului de critici exprimate in spațiul public, Guvernul pare sa faca pași inapoi și are in lucru o serie noua de modificari fiscale. Principalele masuri…