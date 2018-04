Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult einsule, printre care și Hawaii risca sa fie inghițite de ape in urmatoarele cateva decenii, au anunțat oamenii de științade la Institutul Deltares. Sute de mii de persoane vor fi forțate sa iși abandoneze casele pe masura ce apele cresc și tind sa inghita atolii din oceanele și marile lumii.…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41%, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41%, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- De la inceputul lunii ianuarie, o serie de seisme grave au zguduit lumea, iar specialiștii se tem ca urmeaza un cutremur monstruos in viitorul apropiat. Dupa un seism de 7,9 grade in Alaska, SUA, care a provocat alerta de tsunami, vulcanul Mayon din Filipine a erupt, iar mii de persoane din zona au…

- Pe 16 februarie incepe evenimentul in care miliarde de oameni, ce insumeaza peste 20% din populația globului, se intorc acasa, de oriunde ar fi ei. Este vorba de celebrarea Anului Nou Chinezesc, sarbatoare atat in China, dar și in alte țari asiatice cum ar fi : Taiwan, Macao, Singapore, Filipine, Vietnam…

- "N-o sa mai incredere niciodata cand scot bani de la bancomat", le-a spus spus judecatorul Rajeev Shetty romanilor acuzati ca au provocat o frauda de 3 milioane de lire sterline cu dispozitivele lor, relateaza Daily Mail. Alexandru Sovu, in varsta de 39 de ani, era cel care proiecta dispozitivele de…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…