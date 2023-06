Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un COD PORTOCALIU de ploi și furtuni pentru mai multe teritorii din țara noastra. Zilele viitoare vor fi marcate de fenomene meteorologice specifice instabilitații atmosferice. Afla in randurile de mai jos ce alerte meteo sunt in vigoare in momentul…

- COD PORTOCALIU in Alba, in zona de munte: Ploi torențiale, grindina și vijelii pana vineri noaptea Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri, 9 iunie, noi avertizari de vreme severa Romania. Astfel, un cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii emis pentru 12 județe este valabil…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de joi, o noua avertizare Cod galben de vant puternic, vijelii, furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din Romania. Și asta nu este tot. Țara noastra este vizata și de o avertizare showcasting Cod portocaliu, valabila…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Se pare ca vremea va fi la fel de capricioasa și in perioada urmatoare. Meteorologii anunța noi episoade de ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina. Iata ce avertizare a fost emisa pentru urmatoarele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru romani. In urma cu puțin timp a fost emis un cod galben de vreme severp și ploi torențiale, care vor afecta o mare parte din Romania. Iata județele care vor fi afectate de vreme instabila și chiar fenomene extreme,…

- Administrația Naționala a Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru ziua de maine, pe data de 5 iunie 2023. Se anunța furtuni in cea mai mare parte a țarii. Iata cum va fi vremea maine!

- Specialiștii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis, in urma cu puțin timp doua avertizari cod portocaliu și cod galben de furtuni și grindina. Care sunt zonele din Romania afectate de fenomenele meteo extreme.

- Dupa vreme instabila, cu frig și fenomene de iarna, un val de caldura lovește Romania. Meteorologii anunța saptamana viitoare maxime ca intr-o zi de vara. Astfel, marți, 16 mai, sunt așteptate 29 grade Celsius. Pana atunci insa avem de indurat un weekend rece și cu ploi. Vreme calda, dar cu ploi Administrația…