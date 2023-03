Specialistii I.N.H.G.A. anunta ca, pana joi la pranz, este cod galben de inundatii in mai multe bazine hidrografice din tara. Hidrologii I.N.H.G.A. au instituit Codul Galben pentru raurile din urmatoarele bazine hidrografice: Crasna – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Craidorolt (judetul Satu Mare); Crisul Alb – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Ineu (judetul Arad); Bega Veche – curs superior; Timis – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Brod; Barzava – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Gataia; Moravita – curs inferior (judetul Timis). ”Acesta este…