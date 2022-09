Averea si interesele deputatei PNL Maria Gabriela Horga. Firma administrata de sotul sau a castigat recent un nou contract public (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala finala a contractului este de 3.405.544,1 lei, fara TVA, adica echivalentul a peste 700.000 de euro, la cursul actual, primaria estimand initial contractul la 3.424.065,49 de lei, adica aproape 705.000 de euro. Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, fiind depusa o singura…

- In declaratia depusa anul trecut, in primul an de mandat, Septimiu Sebastian Bourceanu a declarat ca detine alaturi de jumatatea sa doua terenuri si doua case in Constanta si Cumpana In conturi, Bourceanu avea 27.000 euro si 1.400 lei si o pensie privata Pilonul II de 40.000 lei In declaratia de interese…

- bull; Constantin Chirila este membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta SA, dar si presedinte CA al RAJA SA, in ambele institutii cu sustinere PNL.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Constantin Chirila a mentionat ca,…

- Regia Autonoma Aeroportul Delta Dunarii din Tulcea a atribuit un contract de dirigentie de santier pentru pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul "Modernizare si extindere terminal pasageri Infiintata in anul 1991, firma are sediul social in Bucuresti. Capitalul social…

- Lucian Lungoci detine doua terenuri si mai multe apartamente Ca venituri, pentru anul fiscal anterior, Lucian Lungoci a declarat un salariu de 131.412 lei de la Camera Deputatilor Sotia detine 99 dintr o firma unde este angajata ca economist, de unde incaseaza dividende anual Sotia a mai fost intr o…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Catalin Diaconu membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta SA Mandatul de administrator definitiv al lui Diaconu in Consiliul de Administratie al Portului Constanta…

- Suryan Omar Dede este membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta SA incepand cu data de 11 februarie 2022. Acesta este fiul lui Dede Perodin ndash; consilier local in CL Constanta din partea PSD, si, totodata, ofiter mecanic si fotograf amator.…

- Un consilier local a dat lovitura dupa ce s-a asociat intr-o firma de consultanta care a derulat contracte cu institutii ale statului. Liberalul si-a crescut substantial veniturile in urma incasarii dividendelor la firma Envi Group Proiect Consult SRL. Afacerile de consultanta, profesia de avocat si…