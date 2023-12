Decapitarile de la varful MAI, dupa fuga primarului Catalin Cherecheș, au vizat mai mulți șefi din poliție cu legaturi puternice in orașul Baia Mare. Apar tot mai multe informații care duc la ipoteza ca primarul Catalin Cherecheș nu doar a profitat de neatenția și oboseala unui agent de la punctul de trecere a frontierei Petea, ci a fost sprijinit in acest sens, iar ”evadarea” lui a fost gandita cu ceva mai multa vreme inainte. ”Mi-am pus intrebarea de ce un membru al IPJ Maramureș, important acolo, și-a luat concediu exact in acele zile. Dar aceasta chestiune o va lamuri ancheta”, a declarat…