Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca, in cazul in care nu se va lua o decizie in urma intrunirii Consiliului de Administratie al Unifarm, va solicita demiterea lui Adrian Ionel, atat din functie de director general al companiei, cat si din CA. „Tot astazi DNA a spus sub control judiciar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti, ca, dupa ce DNA a anuntat plasarea sub control judiciar a directorului Unifarm, a solicitat intrunirea de urgenta al Consiliului de Administratie al Unifarm pentru a lua ”deciziile” cu privire la acesta. ”Astept aceasta reactie a Consiliului de Administratie…

- Dincolo de dezbaterea și retorica pe „cine l-a numit în 2012” pe directorul Unifarm, Adrian Ionel, ramâne totuși faptul ca acesta este menținut de șase-șapte luni de Guvernul liberal, a declarat, marți, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis.„DNA a anunțat începerea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata…

- „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt", a transmis pentru MEDIAFAX Adrian Ionel. Citeste si: Directorul UNIFARM, acuzat de DNA ca a cerut mita 760.000 de euro in plina pandemie de COVID. Spaga negociata la restaurant La randul sau, ministrul…

- Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacționat la acuzația DNA ca a luat mita 760.000 euro: „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”. „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”, a transmis Adrian Ionel. La randul sau, ministrul…

- Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de marti, pe numele directorului general al Unifarm, acuzat de luare de mita de 760.000 euro. Banii au fost ceruți ca sa atribuie un contract de achiziție a sute de mii de combinezoane și 3 milioane de maștil de protecție.…

- Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacționat la acuzația DNA ca a luat mita 760.000 euro: „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”.„Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”, a transmis pentru MEDIAFAX Adrian Ionel.…