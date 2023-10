Averea fabuloasă a lui Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a atras atenția publicului, nu doar prin rolul sau in administrația locala, ci și prin impresionanta sa avere și istoria sa infloritoare. Averea fabuloasa a acestui om de afaceri și politician a starnit curiozitatea și admirația multora, facandu-l subiectul unei povesti notabile. Dunca, in varsta de 53 de ani, a devenit președintele Consiliului Județean Caraș-Severin in toamna lui 2020, surprinzand mulți oameni politici, cu ambițiile și planurile sale. El este cunoscut ca fiind un apropiat al fostului ministru de interne Marcel Vela,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

