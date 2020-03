Stiri pe aceeasi tema

- Pâna astazi, 17 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau și Timișoara, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost înregistrate…

- In data de 15 martie a.c., adica duminica, patrule din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova au depistat mai multe persoane, pe raza comunei Filipestii de Padure, in timp ce transportau material lemons cu ajutorul unor atelaje hipo. Evident, fara a poseda documente de proveniența…

- Administratorul unei societați comerciale este acuzat de procurori de inșelaciune. Potrivit anchetatorilor, afaceristul ar fi pacalit un cabinet de avocatura din Bacau. Prejudiciul a fost calculat la 15.627 de lei. Scandalul ar fi pornit de la achiziționarea unui autoturism. Un administrator de firma…

- CARAS-SEVERIN – Pentru a se asigura ca cetatenii sositi din Italia, din zonele afectate de noul coronavirus, respecta autoizolarea, autoritatile au inceput sa efectueze controale la domiciliile acestora. Decizia a venit in urma intalnirilor de lucru desfasurate sambata si luni, coordonate de prefectul…

- Timp de sase luni medicul iesean a avut atat calitatea de sef de Clinica, dar si de administrator si asociat in patru societati comerciale. "In perioada 22 noiembrie 2016 – 03 iulie 2017 a detinut functia de sef sectie Clinica Dermato-venerologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.…

- Ucigașul Valentinei Nica iși afla joi sentința in prima instanța. Judecatorul de caz de la Tribunalul Buzau a stabilit termen pentru pronunțarea in cauza la data de 30.01.2020 in dosarul in care Cosmin Dan este judecat pentru omor calificat prin cruzimi. Articolul ULTIMA ORA! Cand iși afla Cosmin…

- 615.650 de apeluri au fost inregistrate la 112 in cei 6 ani de funcționare a Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgența (CJMSU) Hunedoara. Numai anul trecut au fost inregistrate 195.153 dintre care 93.674 apeluri au fost clasificate de specialiști ca fiind apeluri non-urgente.…

- In prezent, in judetul Iasi exista 127 de avocati care primesc pensie de la filiala judeteana a Casei de Asigurari a Avocatilor (CAA). Avand o profesie liberala, avocatii nu isi achita contributiile aferente pensiilor la sistemul de stat, ci catre propria casa de asigurari, metoda de calcul fiind, de…