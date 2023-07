INCREZATOR… Antrenorul Raul Fotonea (44 de ani) a oferit primele declaratii dupa ce a ajuns la Vaslui. Noul antrenor al CSM-ului spune ca echipa are acum un lot mult mai bun fata de sezonul precedent, cu care isi doreste sa obtina o performanta mult mai buna fata de cea realizata in sezonul trecut. „Imi face […] Articolul „Avem un inceput de campionat destul de greu” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .