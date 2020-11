Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, cu ocazia vizitei la Statia de comprimare gaze naturale Jupa, ca prin materializarea exploatarilor off-shore din Marea Neagra, Romania are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucator in regiune pe piata gazelor. Presedintele a spus ca dezvoltarea Sistemului National de Transport de gaze pe coridorul BRUA este o etapa esentiala a intaririi securitatii energetice atat a tarii noastre, cat si a Uniunii Europene, dar si a securitatii energetice in regiunea Marii Negre. "Prin interconectarea BRUA pe Coridorul Vertical, prin materializarea…