CERȘETORIA a ajuns principala strategie a Franței in Romania! A "ciuguli" cate ceva din "ramașițele" contractelor militare care iau toate calea subcontractorilor Pentagonului sub forma "unidirecționarii" prin incredințare directa "G2G" fiind unicul "proiect de țara" francez pentru Romania. Iar deja prea mulți politicieni și demnitari de-a valma se complac in aceasta "mocirla" diplomatica. Mulțumiți […]