- La data de 17 octombrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau, impreuna cu cei de ordine publica au desfașurat o acțiune in județ, pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la regimul rutier savarșite de pietoni. In cadrul activitaților au fost legitimate peste 150 de persoane și au fost verificate…

- La data de 09 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au intensificat activitațile pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, in special pe linia transportului de masa lemnoasa, pe drumurile publice. Astfel, polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații…

- La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au desfașurat o acțiune in municipiu pentru combaterea neacordarii de prioritate pietonilor si vehiculelor. In cadrul activitaților au fost legitimate peste 100 de persoane, au fost verificate 90 de autovehicule și au fost efectuate…

- La data de 26 septembrie a.c., in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au desfașurat o operațiune in localitatea Racaciuni, pe DN2-E85, care s-a soldat cu confiscarea unui surplus de material lemnos și amendarea șoferului unui ansamblu de vehicule. In timpul controlului de…

- O turista originara din Bacau a trait o experiența de coșmar in timpul unei plimbari in pitoreasca zona a Cheilor Bicazului, avand nevoie de intervenția prompta și eroica a salvamontiștilor dupa ce a suferit o grava accidentare. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de 24 septembrie, in zona cunoscuta…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au reușit sa depisteze și sa captureze un tanar in varsta de 24 de ani, care figura in bazele de date naționale ca urmarit pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea. Tanarul era cautat activ in urma unui mandat de executare a pedepsei emis de Judecatoria…

- Polițiștii din Secția 2 Poliție Bacau, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, pompierii și polițiștii locali au desfașurat o impresionanta acțiune de forța in municipiu, cu scopul de a preveni și combate infracționalitatea…

- La data de 01 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au organizat o actiune pe raza județului pentru creșterea gradului de disciplina și combaterea cauzelor generatoare de accidente, savarșite cu implicarea bicicliștilor, carutasilor si pietonilor. Atat pe drumurile naționale, cat și in municipii…