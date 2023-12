Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproape doua luni inainte de explozia de pe șantierul Autostrazii Moldovei, firma lui Dorinel Umbrarescu era la un pas de a comite o tragedie asemanatoare celei de la Calimanești. Momentul EXPLOZIEI de la Calimanești. S-a format o bila de foc, exact ca la Crevedia - VIDEO Pe 17 iulie 2023, in zona…

- Anunț de presa Data 26 octombrie 2023 Finalizarea proiectului „INFIINȚAREA UNEI CAPACITAȚI DE PRODUCȚIE COMPETITIVE” SC COME & CLEAN SRL, cu sediul in Municipiul Onești, Str. Pacii nr. 5, Scara B, Ap. 24, județul Bacau, cod poștal 601021, Romania, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului…

- UPDATE: In urma cu cateva minute, a fost redeschisa circulația pe strada Garii. Știrea inițiala: Strada Garii, din municipiul Bacau, nu a fost redeschisa circulației la ora 16:00, conform ultimei promisiuni. Municipalitatea spera ca acest lucru sa se intample in cursul serii. O noua incalcare a termenului…

- UPDATE: Poliția anunța intr-un comunicat ca a reținut trei dintre „ciomagarii” de la Onești care au sarit cu batele pe doi barbați din Targu-Trotuș. „Pe 23 septembrie a.c, polițiștii din Onești au fost sesizați despre faptul ca, in targul saptamanal din localitate a avut loc o altercație intre mai multe…

- UPDATE – Municipiul Bacau s-a confruntat din nou cu o avarie majora la conducta de apa care aprovizioneaza orașul. Furnizarea apei catre locuitorii din Bacau este reluata acum cu un program temporar, pana cand avaria va fi complet remediata. Municipiul Bacau se confrunta din nou cu o avarie majora…

- UPDATE: „In jurul orei 02:00, echipele SC CRAB SA au finalizat lucrarile de remediere a avariei care a afectat conducta de transport apa bruta – Valea Uzului – Bacau si au fost initiate manevrele specifice de umplere a acesteia. Estimam ca pana in aceasta seara vom reuși sa restabilim furnizarea apei…

- O noua avarie la conducta care alimentaza cu apa municipiul Bacau s-a produs in urma cu puțin timp. Defecțiunea de pe aducțiunea de la Valea Uzului s-a produs pe segmentul vechi, nemodernizat, la 1 kilometru de avaria precedenta. Conducta s-a spart la Blagoaia, satul Luncani, comuna Margineni, in apropierea…

- In data de 09.09.2023, in jurul orei 02:00 dimineața, a fost identificata o avarie majora pe conducta de transport a apei brute care leaga Valea Uzului de Bacau, in zona localitații Podis, pe tronsonul vechi – Stejarul – Bacau. Aceasta avarie a condus la perturbari semnificative in furnizarea apei potabile…