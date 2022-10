Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii dplasați la Roșia Montana au demarat operațiunea de scoatere a apei din lacul Taul Mare, in al carui dig a aparut o fisura ce pune in pericol stabilitatea acestuia. La fața locului au fost aduse șase pompe de mare capacitate. Potrivit reprezentanților ISU Alba, in prima faza se va scadea nivelul…

- O desfasurare impresionanta de forte are loc, in aceste momente, la lacul de acumulare de la barajul Taul Mare din judetul Alba, acolo unde au fost desoperite fisuri. Update. Sute de oameni au fost evacuati din Rosia Montana, dar si alte sate care ar putea fi in pericol din cauza barajului fisurat.…

- Fisura care a fost semnalata sambata la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana are forma unui con și un diametru de circa 1 m la nivelul coronamentului. Potrivit autoritaților, se pare ca s-au desprins pietre din baraj care au blocat vanele care permit deversarea controlata a apei, scrie…

- VIDEO: Cum arata fisura care s-a format in barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana. Autoritațile cauta soluții Fisura semnalata sambata la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana are forma unui con și un diametru de circa 1 m la nivelul coronamentului. Potrivit directorului SGA Alba,…

- Autoritatile din judetul Alba au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mesaje Ro-Alert prin care cer populatiei din avalul barajului Lacului Piscicol Taul Mare sa paraseasca zona, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului. „Pentru protectia populatiei aflata in proximitatea…

- 84 de persoane au fost evacuate sau au plecat singure la rude, iar alte aproape 200 au refuzat evacuarea, dupa ce autoritațile au dispus acest lucru in localitatea Roșia Montana, județul Alba. Decizia a fost luata dupa o avarie aparuta la barajul lacului Taul Mare. Fii la curent cu cele mai…