- Din cauza unei avarii la reteaua electrica, vaccinarea la centrul drive-through din Piata Constitutiei din Bucuresti s-a incheiat mai devreme. De joi, activitatea Centrului de se va derula in mod normal, incepand cu ora 8 dimineata.

- Activitatea Centrului de vaccinare drive through din Piata Constitutiei a fost oprita, miercuri, la ora 15.30, din cauza unei defectiuni la reteaua electrica din zona centrala a Capitalei. Decizia a fost luata pentru a nu se crea o aglomeratie de masini, fiind folosite doar dozele pregatite deja…

- Este buluceala la centrul de vaccinare drive-thru din București. Statistica arata ca se realizeaza un vaccin in fiecare minut, informeaza Mediafax. Premierul Florin Cițu le-a mulțumit celor care se vaccineaza printr-un mesaj postat pe Facebook. La centrul drive-thru din Piata Constitutiei…

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala. Zeci de persoane asteptau in masini, joi dimineata, sa se vaccineze la centrul drive-thru deschis…

- Se intampla si la Bucuresti, dupa ce alte orase din tara au dat tonul. Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip drive-through din Capitala va fi deschis joi, in Piața Constituției, și va funcționa zilnic, intre orele 8.00-20.00. Va fi folosit vaccinul Pfizer, iar cei care vor sa se vaccineze vor…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, marti, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia. Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent…