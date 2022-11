Stiri pe aceeasi tema

- Te trezești dimineața devreme și te pregatești sa mergi la birou. Te imbraci in graba, iei in brațe laptopul, geanta, un mar și fugi spre birou. Cand ieși din casa observi ca afara ploua torențial și pentru ca ai mainile aglomerate cu diverse obiecte, iți scapa agenda pe jos. Daca ai noroc, mai poți…

- Vrei sa faci un upgrade la laptop și ți s-a recomandat sa investești intr-un SSD modern? Ce este un SSD (Solid State Drive) pentru notebook te intrebi? Este un dispozitiv de stocare a datelor, un succesor al memoriilor de tip HDD, ce ofera utilizatorilor avantaje diverse, contemporane și ideale pentru…

- Cumpararea unei masini second hand de la anumite marci renumite este usor diferita. Un exemplu foarte bun in acest sens este BMW, care este un vis al multor fani de automobile. Dar, in cazul in care faci o greseala in timpul achizitiei, va trebui sa platesti pentru aceasta mai tarziu. De aceea, multi…

- Pentru a cincea oara, echipa Picodi.com a juxtapus prețurile locale ale iPhone 14 Pro (128 GB) cu veniturile medii din diferite țari și a calculat indicele iPhone, care reprezinta prețul smartphone-ului in zile lucratoare. In Romania, iPhone 14 Pro in versiunea de baza (128 GB) a avut un preț de 6 350 RON.…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 pe scara Ritcher s-a produs marti in Ust- Kamchatsk, Rusia.Seismul s-a produs in data de 20 septembrie 2022, la ora 21:23. Acesta s-a produs la 10 kilometri adancime.Ust-Kamchatsk este o localitate rurala și centrul administrativ al districtului Ust-Kamchatsky…

- Atunci cand cumperi o saltea, ia in considerare ce model sa alegi. Exista multe tipuri disponibile pe piața, ceea ce face mai dificila cumpararea și ridica multe intrebari. Se știe ca somnul și confortul din timpul nopții afecteaza starea de spirit de a doua zi.Prin urmare, ar trebui sa te gandești…