Stiri pe aceeasi tema

- Exista mulți factori care determina imbatranirea pielii. In cazul unora dintre aceștia nu putem face nimic, insa exista factori pe care-i putem influența intr-un fel sau altul. Un lucru pe care nu-l putem schimba este procesul natural de imbatranire și es

- Petre Daea a transmis, vineri, primul mesaj dupa ce a devenit din nou ministru al Agriculturii, adresandu-se „fauritorilor de hrana ai tarii”. Social-democratul a precizat ca responsabilitatea „misiunii incredintate il determina sa intre imediat in dispozitivul de lucru”.

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania. Potrivit ministrului, citat de Agerpres, absenteismul scolar, respectiv…

- Val de angajari in sistemul medical din Iasi in ultima perioada, surse din cadrul unitatilor spitalicesti explicand ca exista doua motivatii: pe de o parte expirarea contractelor pe perioada determinata in ultimii doi ani de pandemie, cat si interdictia de a face noi angajari in sistemul public de stat,…

- Presedintele croat Zoran Milanovic a transmis miercuri ca il va instrui pe reprezentantul permanent al Croatiei la NATO, ambasadorul Mario Nobilo, sa voteze impotriva primirii Finlandei si Suediei in alianta militara occidentala pana nu va fi amendata legea electorala din Bosnia-Hertegovina, informeaza…

- In viața de zi cu zi, ne confruntam cu persuasiunea sub forme diverse. O persoana obișnuita este expusa la mii de reclame pe zi: producatorii de alimente vor sa cumparam cele mai noi produse, magazinele de haine dau tonul in moda și ne invața ce sa purtam, in timp ce studiourile de film vor sa vedem…

- Alegerea celui mai potrivit apartament cu 2 camere poate fi o sarcina dificila. Putem gasi apartamente de diferite dimensiuni si forme. Unele apartamente sunt suficient de mari pentru o familie, in timp ce altele au un spatiu mai redus. Facilitatile sunt dotarile care fac viata locuitorilor mai usoara.…

- Mii sau poate chiar zeci de mii de romani isi petrec minivacanta de Paste in Grecia sau in Turcia, iar decizia lor, de a face deplasarea cu masina, nu pare una foarte inspirata. In ciuda avertismentelor transmise de autoritati, romanii care au luat cu asalt Grecia si Turcia s-au lovit de o situatie…