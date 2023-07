Stiri pe aceeasi tema

- Țeava gofrata de inox este un element esențial in industria construcțiilor și a sistemelor de transport fluid. Este fabricata din oțel inoxidabil și prezinta o suprafața rugoasa, care ii confera proprietați unice și multiple avantaje in diverse aplicații. Aceasta țeava se remarca prin durabilitate,…

- Testele de rezistenta la podul suspendat de la Braila au inceput luni, acestea reprezentand un pas important pentru procedurile necesare receptiei si deschiderii circulatiei pe pod, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Debitarea laser este un proces folosit frecvent pentru taierea multor materiale metalice. Precizia ridicata, viteza și versatilitatea laserului sunt marile avantaje ale utilizarii tehnologiei de taiere cu laser. In continuare vei afla cum funcționeaza aceasta procedura și care sunt principalele avantaje…

- Dorinel Munteanu (54 de ani) a facut din nou istorie la Oțelul, ducand echipa din Liga 3 in Liga 1 in doi ani. „Neamțul” a declarat ca sezonul viitor vrea sa prinda play-off-ul cu gruparea de la malul Dunarii, insa viitorul sau la Galați e incert. Oferta din Golf pentru Dorinel Munteanu Pe adresa lui…

- The first Energy Exploration Centre (E2 Centre) in Europe to run the NuScale small modular reactor (SMR) simulator was inaugurated on Friday at Politehnica University of Bucharest. CITESTE SI PM Ciuca did not plagiarize, doctor's degree is not a false official document in sense of criminal law 16:46…

- Oțelul - Dinamo. Inainte de meci, fanii galațeni au declanșat fiesta in oraș. In cazul unui egal, echipa lui Dorinel Munteanu ar promova matematic in Liga 1. Au fost artificii pe cerul Galațiului, torțe pe stadion și atmosfera de meci mare. Au fost prezenți la meci 12.300 de spectatori, s-au vandut…

- Utilizarea la scara larga a antibioticelor in creșterea animalelor a dus la apariția unor bacterii care sunt mai rezistente la sistemul imunitar uman, au avertizat oamenii de știința, potrivit The Guardian.Studiul arata ca antimicrobianul colistin, care a fost folosit timp de decenii ca stimulator de…

- Deputații Radu Marian, Dan Perciun și Andrian Cheptonar, aflați intr-o vizita de lucru in Marea Britanie, au avut astazi la Londra mai multe intrevederi cu parlamentari britanici. Au discutat cu deputatul Darren Jones, șeful Comitetului Industrie, Business, Energie, cu șeful Comitetului de Aparare,…