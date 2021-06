Avansează extinderea Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara S-a mai facut un pas in proiectul de extindere a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara. A inceput ridicarea corpului A de cladire. Echipele de muncitori au izolat cuva și au turnat fundația construcției, iar acum se lucreaza la armarea placii de la parter. Este „fixat fierul”, dupa care va […] Articolul Avanseaza extinderea Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

