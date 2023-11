Publicul meloman este așteptat joi, 9 noiembrie la Centrul de Afaceri pentru un concert cu muzici de film. Compusa de John Williams, muzica filmului Superman (1978), cu al sau “The Imperial March (Darth Vader’s Theme)”, se situeaza mereu in topul preferințelor. Compozitorul marturisea ca a dorit sa creeze ceva “idealist, inaltator, dar cu influente militare”, […] Articolul Avancronica muzicala: „My Heart Will Go On” apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .