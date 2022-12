Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ zece amatori de sporturi de iarna au fost acoperiti de o avalanta, duminica, de Craciun, in Austria, in regiunea Vorarlberg, anunta politia, relateaza AFP. "O persoana a fost salvata, iar operatiunea continua in vederea gasirii celorlalte", a declarat AFP un purtator de cuvant al politiei,…

- Salvatorii din Ischia au gasit marti cadavrul ultimei persoane dintre cele date disparute in urma alunecarii de teren care s-a produs pe insula din Golful Napoli - Italia. Bilantul a ajuns la 12 morti, potrivit AFP.

- Cel putin 162 de persoane au murit si alte sute au fost ranite in urma cutremurului de magnitudinea 5,6 care a lovit, luni, orasul Cianjur din provincia indoneziana Java de Vest, a declarat guvernatorul regional Ridwan Kamil, potrivit BBC. Bilantul initial era de cel putin 62 de morti, potrivit datelor…

- Sute de persoane au fost retinute sau au disparut in regiunea Herson in perioada in care aceasta s-a aflat sub controlul Rusiei, iar zeci de persoane este posibil sa fi fost torturate, au concluzionat cercetatorii de la Universitatea Yale intr-un raport sustinut de Departamentul de Stat al SUA, informeaza…