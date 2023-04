Total diferita fața de cum și-a obișnuit publicul pana acum, AVA lanseaza „Damelo”, o piesa care vorbește despre modul in care unii dintre barbați aleg sa abordeze femeile in cluburi. Deși pana acum AVA a lansat piese de dragoste care au ajuns la sufletele oamenilor, piese motivaționale, dar și melodii inspirate din propriile trairi, acum artista ne arata o noua latura de-a sa, una mai senzuala și mai vulnerabila. De-a lungul timpului, vocea sa remarcabila, transpusa prin melodiile tradiționale in varianta pop, remake-uri autentice cu note fresh de dance și deep-house, au facut-o pe AVA sa ajunga…