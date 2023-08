Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de Ordonanța de Guvern prevede eliminarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport a patrimoniului tehnic și cultural al Romaniei – vehiculele istorice, transmite Retromobil Club Romania. Patrimoniul de vehicule istorice al Romaniei numara in prezent aproximativ 10.900…

- Un proiect de Ordonanța de guvern aparut in presa la finalul lunii iulie și care ar urma sa fie pus in aplicare pentru modificarea Codului fiscal in urmatoarele zile prevede eliminarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport a patrimoniului tehnic și cultural al Romaniei – vehiculele…

- Sindicaliștii fac un anunț alarmant pentru salariații din Romania: piața muncii va fi lovita puternic din aceasta toamna. Aceștia acuza Guvernul ca elimina sute de ocupații din Nomenclatorul meseriilor. Sindicaliștii afiliați Blocului Național Sindical (BNS) trag un semnal de alarma. Aceștia avertizeaza…

- Sindicaliștii afiliați Blocului Național Sindical (BNS) trag un semnal de alarma . Aceștia avertizeaza ca Guvernul pregatește sa elimine 700 de ocupații din Nomenclatorul meseriilor din Romania, printre care și cele de tamplar, zidar, mecanic, electrician, bona, șofer marfa, agent poștal. BNS a lansat…

- Federația Constructorilor din Romania protesteaza la aceasta ora, in Piața Victoriei, impotriva facilitaților existente in domeniul construcțiilor. In 2018, Guvernul a scutit sectorul constructiilor de plata CASS (10%) si a impozitului pe venit, la care se adauga o plata partiala a contributiilor de…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a criticat, luni, intrunirea in sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor doar pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor,” in timp ce celelalte pensii speciale raman…

- Personalul operativ din Penitenciarul Pelendava din Craiova s-a prezentat la serviciu dar nu a intrat in unitați. Tura operativa intrata in serviciu de 12 ore aseara nu a fost schimbata, apelul deținuților nu s-a realizat, iar o serie lunga de structuri și activitați sunt blocate (vizite, plimbari,…