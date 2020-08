Autoturism incendiat intenționat la Oravița ORAVIȚA – In aceasta dimineața, in jurul orei 3.20, a fost ceruta intervenția pompierilor militari oravițeni la un incendiu ce a cuprins un autoturism parcat in zona Garii din Oravița! Salvatorii au reușit sa stinga flacarile in scurt timp, astfel ca incendiul nu s-a extins la vehiculele din apropiere. Focul a mistuit aproximativ 20% din mașina, iar despre cauza probabila a incendiului pompierii spun ca este folosirea intenționata a focului, la fața locului deplasandu-se și grupa operativa din cadrul IPJ pentru cercetarea imprejurarilor in care s-a produs incendiul. JCS-A.M. Articolul Autoturism… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

