Autoturism acroșat de tren în Adămuș” Pompierii militari din Mureș au fost solicitați sa intervina, luni dupa-masa, la un accident petrecut in localitatea Adamuș, unde un autoturism a fost acroșat de un tren. ”Nu sunt victime incarcerate. Șoseaua a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Au intervenit pompierii militari de la Secția Tarnaveni”, a transmis, prin intermediul unui comunicat, Biroul … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

