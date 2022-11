Autotren în flăcări în apropiere de orașul Balș, cinci mașini distruse (foto și video) Capul tractor al unui autotren și patru mașini transportate de acesta au avut de suferit joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la platfoma de transport in apropierea localitații Balș. Șoferul a scapat nevatamat dar va fi cercetat pentru distrugere din culpa. Politistii au fost sesizati de producerea unui eveniment rutier pe breteaua de acces a Drumului Expres 12 (DEx12), la intrarea in orasul Bals. „Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca la ansamblu de vehicule, format din cap tractor si semiremorca, condus de un barbat, in varsta de 43 de ani, din municipiul Craiova,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

