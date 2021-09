Autostrăzi şi linii de cale ferată, blocate în urma ploilor torenţiale care au lovit sudul Franţei Autostrazi si linii de cale ferata au fost blocate marti in urma furtunilor insotite de ploi torentiale care s-au abatut asupra sudului Frantei, relateaza miercuri dpa.



O persoana era in continuare data disparuta marti seara in departamentul Gard, iar un muncitor lovit de fulger a fost ranit usor, a anuntat prefectura din Nimes. Initial, doua persoane au fost raportate disparute.



Autostrada dintre Nimes si Montpellier, care a fost inundata in anumite zone, a fost inchisa temporar si mii de soferi au ramas blocati. Traficul feroviar intre cele doua orase a fost, de asemenea,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

