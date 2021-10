Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta Covid-19 a continuat si ieri sa creasca in mare parte din localitatile judetului. Ieri, la amiaza, trei localitati aveau o rata de peste 6 infectari la 1.000 de locuitori (calculata pe ultimele 14 zile), prag in cazul caruia autoritatile impun cele mai drastice interdictii: Valea Lupului…

- Accident groaznic azi noapte pe drumul european, putin dupa orele 03:00. Un autoturism s-a rasturnat intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, dupa care a fost cuprins de flacari. Soferul in varsta de 41 de ani a murit carbonizat. In masina se mai afla o persoana, in varsta de 28 de ani, care a reusit…

- Scopul principal al acestui proiect este finalizarea Autostrazii Targu Neamț – Iași – Ungheni (lungime de aproximativ 100 km), parte integranta din Rețeaua Europeana de Transport (TEN-T), reprezentand un tronson din viitoarea Autostrada A8 Targu Mureș – Targu Neamț – Iași – Ungheni care strabate județele…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a participat luni la semnarea contractului dintre Compania de drumuri si proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate si proiectul tehnic de detaliu pentru Autostrada Fagaras - Brasov, potrivit Agerpres. "Contract semnat pentru proiectarea…

- Ministerul Transporturilor a primit aseara studiul de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mureș – Targu Neamț – un pas important pentru Autostrada Unirii – A 8. Proiectantul din Spania a depus documentația cu cel puțin o jumatate de an intarziere fața de termenul inițial. In urmatoarele trei saptamani,…

- Pe traseul din judetul Iasi al autostrazii A8 au demarat, in aceasta perioada, foraje geotehnice. Interesant este ca aceste foraje sunt facute de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR): o astfel de lucrare este o premiera pentru CNAIR la nivel national. Forajele au…

- Este vorba de refacerea a 73 km de drum judetean care ocoleste Iasul de la nord, din Vanatori, pe la vest si sud, pana la Holboca. La o saptamana dupa aprobarea finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica, a fost lansata prima licitatie pentru proiectul Centurii de trafic usor a municipiului…