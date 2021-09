Stiri pe aceeasi tema

- Mii de locuitori ai Capitalei nu au apa calda, in prezent, insa marile șantiere anunțate de primarul general, Nicușor Dan, pentru modernizarea sistemului public de termoficare, nu au fost deschise. Potrivit unui raspuns oficial transmis de Primaria Municipiului București (PMB) cotidianului național…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 26 august, ca saptamana viitoare va fi inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare. Edilul a susținut ca este optimist ca firmele care vor castiga licitația vor putea incepe lucrul. In contextul in care mai sunt…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca saptamana viitoare estimeaza sa fie inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare, precizand ca este optimist ca firmele care vor castiga vor putea incepe lucrul. Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta…

- Trei cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea si la Buzau Foto arhiva: INCDFP. Trei cutremure, cu magnitudini între 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs în aceasta dimineata în judetele Buzau si Vrancea, într-un interval de 30 de minute, potrivit Institutului pentru…

- O mașina a fost surprinsa marți circuland pe contrasens pe breteaua de coborare de pe autostrada A3 Transilvania, in localitatea Nadașelu, județul Cluj. In urma imaginilor aparute, polițiștii din Cluj s-au autosesizat și au inceput o ancheta, potrivit Digi24 . „In urma imaginilor aparute in spațiul…

- Zi importanta pentru cinematografia romana. Astazi se implinesc 64 de ani de la inaugurarea Arhivei Nationale de film. In data de 4 iulie 1957 a fost infiintata, in Bucuresti, Arhiva Nationala de Filme Cinematografice ANFC , aflandu se in subordinea Ministerului Invatamantului si Culturii.Cinemateca…

- Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. "In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, vineri, in judetul Mures, ca lotul Targu Mures – Ungheni din Autostrada Transilvania, care insumeaza 9,2 kilometri, dintre care 4,5 kilometri de autostrada si 4,7 kilometri de drum de legatura, se va finaliza in acest an. "Suntem pe Lotul Aeroportul…