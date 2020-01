Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numara ordonanta de urgenta prin care se vor anula parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al autostrazii Unirii. Ministrul Transporturilor, Lucian…

- "Am discutat stadiul la zi pe fiecare tronson de autostrada in parte. (...) Am avut discutii si pe subiectul Comarnic - Brasov. Maine, Guvernul va lua in discutie si va adopta o ordonanta de urgenta prin care acel parteneriat public-privat propus de Valcov si Dancila devine istorie. Dupa momentul…

- Parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al Autostrazii Unirii vor fi anulate, a declarat luni ministrul Transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, Lucian Bode, in urma discutiilor cu parlamentarii PNL, care a subliniat ca Guvernul…

- Parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al Autostrazii Unirii vor fi anulate, a declarat luni ministrul Transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, Lucian Bode, in urma discutiilor cu parlamentarii PNL.

- The Minister of Transport, Lucian Bode, informs that the Government plans to cancel the public-private partnerships concluded for the building of the Comarnic-Brasov motorway and the Targu Mures - Iasi segment of the Unirii motorway, on Tuesday. The Minister had a meeting on Monday with the PNL (ruling…

- Acesta a avut luni o intalnire cu parlamentari PNL. "Am avut discutii si pe subiectul Comarnic - Brasov. Maine, Guvernul va lua in discutie si va adopta o ordonanta de urgenta prin care acel parteneriat public-privat propus de Valcov si Dancila devine istorie. Dupa momentul anularii parteneriatului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca Guvernul va anula marti parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al autostrazii...

- Seful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a cerut introducerea unui proiect de anulare a parteneriatelor public-private„macra Valcov”. initiate pentru Autostrada Comarnic Brasov si