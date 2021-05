Compania Naționala de Autostrazi susține ca va gasi soluții pentru menținerea drumului roman descoperit pe traseul unui viitor lot din Autostrada Transilvania. Acesta se situeaza in localitatea Sutoru, din județul Salaj. Pe teritoriul acestei comune se gasește castrul roman Optatiana. De regula, conservarea unui sit arheologic situat pe locul unei viitoare șosele se face doar in cazul unei decoperiri extraordinare, de genul unei cetați necunoscute a lui Decebal etc. CNAIR anunța ca, in cadrul proiectelor de infrastructura rutiera (lansate din 2015 pana in prezent), a introdus in caietele de…