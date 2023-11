Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a vizitat, in urma cu cateva zile, șantierul Centrului Medical de Excelența Imagistica, Radioterapie și Tratament Oncologic (Spitalul Oncologic Medex), investiție realizata pe strada Petofi Sandor din comuna Sangeorgiu de Mureș, in apropiere de Complexul "Weekend"…

- Asociatia ‘Moldova vrea Autostrada’, o organizatie civica din Iasi, reclama intarzierea proiectului Autostrazii Unirii (A8), si atrage atentia asupra riscului de a pierde finantarea europeana din PNRR pentru primul lot al acesteia. Reprezentantii asociatiei spun ca, nici dupa 6 luni de la depunerea…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri seara, 18 octombrie, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unui autoturism, pe Autostrada A3 pe direcția de mers Iernut – Targu Mureș. "La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere, care a constatat faptul ca incendiul…

- Liderul liberalilor din județul Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, ca formațiunea politica pe care o reprezinta va susține pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, la alegerile locale din 2024, "o persoana competenta" agreata de mai multe formațiuni politice, societatea…

- Liderul liberalilor din județul Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, ca formațiunea politica pe care o reprezinta va susține pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, la alegerile locale din 2024, "o persoana competenta" agreata de mai multe formațiuni politice, societatea…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, prefectul Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca liberalii vor susține pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, la alegerile locale din 2024, "o persoana competenta" susținuta de mai multe…

- Compania de Drumuri a scos la licitație doua contracte cu o valoare totala de 86 milioane lei pentru supervizarea loturilor din PNRR (aproape 60 km.) Pentru Lotul 3, Leghin-Targu Neamț, contract de proiectare și execuție semnat pe 20 septembrie cu UMB, contractul pentru supervizarea lucrarilor are o…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a depus marți, 26 septembrie, o coroana de flori la bustul ilustrului compozitor și pianist Bartok Bela din municipiul Targu Mureș, de la a carui trecere in Eternitate s-au implinit, in aceeași zi, 78 de ani. "Intr-o lume in perpetua graba, agitație și goana…