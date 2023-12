Autostrada A 3 – Se deschide circulația pe secțiunea Chețani-Câmpia Turzii, cu 8 luni mai devreme Saptamana viitoare, va fi deschisa circulația pe cei 15,7 km ai secțiunii Chețani-CampiaTurzii, cu 8 luni mai devreme decat prevede termenul contractual, anunța Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR). Acesta spune ca, astazi, a fost verificat stadiul lucrarilor și a constatat ca Asocierea Strabag-Geiger este in continuare “bine mobilizata in șantier și face ultimele pregatiri pentru deschiderea circulației”. De saptamana viitoare, mai afirma Pistol, se va putea circula practic, intre Targu Mureș (județul Mureș) și Nadașelu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

