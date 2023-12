Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care ar fi lovit intentionat cu masina, pe o strada din municipiul Slatina, un alt barbat, a fost retinut de procurori si va fi prezentat duminica instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat Parchetul de pe langa Tribunalul Olt.

- Un barbat din judetul Bistrita-Nasaud este cercetat pentru infractiunile de tentativa la omor si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce, beat fiind, a lovit intentionat cu autoturismul un pieton. Imediat dupa accident, soferul a plecat de la locul faptei, fiind depistat in trafic de…

- In ziua de 1 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut principalul banuit de savarsirea infractiunilor de abuz de incredere si inselaciune, un barbat de 36 de ani, din Posta Calnau.

- Barbatul care și-a lovit colegul de apartament cu un topor la Bumbești-Jiu a ajuns in arestul IPJ Gorj. Ancheta a fost preluata de procurori. „Polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbesti Jiu au fost sesizați prin apelul 112, de catre un barbat, de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul…