- Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv, marti, pe Gheorghe Morosan, autorul dublei crime de la Onesti din primavara anului 2021, la 30 de ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, lipsire de libertate si tulburarea linistii publice. Sotia acestuia a fost…

