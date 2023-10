Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul uciderii a 18 persoane si ranirea a 13 in doua schimburi de focuri de arma in masa in Maine a fost gasit mort, potrivit Associated Press, dupa ce autoritatile au emis mandate de arestare pentru mai multe capete de acuzare si au lansat o vasta vanatoare de oameni pentru a-l gasi, scrie…

- Oficialii de la Ministerul Muncii lucreaza la noua lege a salarizarii din sistemul bugetar. Noua lege a salarizarii a fost asumata de Guvern in PNRR și trebuie sa fie gata la inceputul anului viitor. Pe o scara ierarhica de la 1 la 12, oficialii de la Ministerul Muncii au egalizat in funcție de studii…

- Ramasitele a cel putin 189 de persoane au fost scoase dintr-o casa de pompe funebre din Colorado, unde au fost gasite, in urma cu doua saptamani, in stare de descompunere si depozitate necorespunzator, relateaza Associated Press, citat de News.ro.Ramasitele au fost gasite de autoritatile care au raspuns…

- Oficialii din regiunea Ianaul, republica Bașchiria, sud-vestul Rusiei, au folosit Photoshop-ul pentru a crea o fotografie in care ofițerului Artur Sultangaliev i se ofera o medalie pentru participarea sa razboiul din Ucraina. Militarul se afla in spital, grav ranit, și, ulterior, a murit, scrie portalul…

- Inainte de acest moment, Beijingul avertizase guvernul de la Manila sa nu lanseze provocari sau sa caute probleme. Oficialii filipinezi au spus insa ca bariera reprezinta un pericol pentru navigație și o incalcare clara a dreptului internațional, scrie CNN.O bariera plutitoare instalata de China pentru…

- Un incendiu care a cuprins stațiunea pitoreasca Lahaina de pe Insula Maui din Hawaii a ucis cel puțin 36 de persoane, au declarat autoritațile. Focul a lasat in urma ruguri mocninde și a forțat 11.000 de oameni sa fuga de pe insula. In Maui, pompierii se luptau cu trei incendii separate pe insula, au…