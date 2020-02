Stiri pe aceeasi tema

- Militarul thailandez, care a omorat cel puțin 20 de oameni și a ranit alți 42 deschizand focul intr-o baza militara și intr-un mall, a fost ucis duminica, a anuntat premierul Prayut Chan-o-cha , potrivit CNN . Sub. Lt. Jakrapanth Thomma a fost ucis dupa ce autoritațile l-au incolțit aproape 12 ore.…

- Facebook a informat sâmbata ca a șters contul barbatului suspectat ca ar fi autorul atacului armat desfașurat în Thailanda și ca a eliminat orice conținut despre acest incident, relateaza Mediafax citând Reuters.Barbatul a fost identificat dupa ce a postat mesaje pe Facebook…

- Cel puțin 12 persoane au murit, sambata, dupa ce un soldat thailandez a impușcat mai mulți oameni in orașul Korat, aflat la nord-est de capitala thailandeza Bangkok, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax.

- Autoritatile ruse au anuntat moartea unui al doilea agent din cadrul serviciilor ruse de securitate FSB in urma atacului armat de joi, in apropierea sediului central al serviciilor secrete, la Moscova, al carui autor, un rus in varsta de 39 de ani, a fost identificat, relateaza AFP.

- Atacul armat intervine la doua zile dupa ce un marinar american a ucis doua persoane prin impuscare si a ranit o a treia, pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii, inainte sa se sinucida.

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- Baiatul in varsta de 16 ani care a ucis doi colegi in curtea liceului californian la care invata, saptamana trecuta, a folosit o ”arma fantoma”, un pistol fara numar de serie si care a fost asamblat pe baza unui ”kit”, a anuntat seriful comitatului Los Angeles, relateaza AFP.

- Presupusul autor al atacului armat comis la un liceu din statul California a fost retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Seriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, a confirmat pentru postul KNX ca un suspect…