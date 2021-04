Stiri pe aceeasi tema

- Inmormantarea fostului edil al municipiului Iasi, Constantin Simirad, va avea loc maine, la ora 12:00. Constantin Simirad a decedat in urma complicatiilor provocate de boala Covid-19, dar si a mai multor afecțiuni renale și digestive. In acest sens, autoritațile locale sunt nevoite sa impuna masuri…

- Romania poate cumpara echipamente și mobilier medical, poate construi cladiri sau folosi altele, dar nu poate aduce personal medical, a spus, duminica, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. El spune ca...

- "Apreciem ca fiecare bucurestean trebuie sa stie ce autorizatie de construire s-a emis in perimetrul in care locuieste. Este justificat ca el sa aiba un interes sa stie ce se construieste in jurul casei sale si oferim aceasta posibilitate prin depunerea proiectului care va obliga municipalitatea sa…

- In județul Suceava s-au confirmat 119 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, fiind prelucrate teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 21.568, iar al celor declarate vindecate la 19.529. In județul Suceava sunt 865 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu unul mai mult…

- Supermarketurile și-au obișnuit clientela ca, in cazul unor produse vandute cu un preț redus, eticheta de preț sa fie de culoare roșie și, in plus, pentru a accentua faptul ca prețul din ziua respectiva a fost redus fața de prețul obișnuit, eticheta sa conțina prețul vechi, taiat, și alaturat prețul…

- Traficul sufocant din oras forteaza autoritatile sa caute solutii de descongestionare. O solutie la indemana pe care specialistii si sefii Iasului incep sa o analizeze mai atent face referire la implementarea conceptului de tren metropolitan. Anul trecut, la comanda Primariei Iasi, a fost realizat un…

- Un bilanț al Tribunalului Arad arata ca in anul 2020 a scazut numarul proceselor fața de 2020. In urma analizarii activitații instanțelor aradene pentru anul 2020, s-a constatat o scadere cu aproximativ 9,54% a volumului de activitate al Tribunalului Arad fața de anul precedent. In anul 2019 s-au inregistrat…

- Pfizer a redus la jumatate livrarile de vaccin COVID-19 in unele țari ale UE in aceasta saptamana, au declarant, joi, oficiali guvernamentali, relateaza Reuters. Romania a obținut doar 50% din volumul...